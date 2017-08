Imam Fawaz krijgt gebiedsverbod vanwege 'haatpreken'

De omstreden prediker Fawaz Jneid is niet langer welkom in een deel van Den Haag. Mede op verzoek van burgemeester Krikke krijgt hij een gebiedsverbod van de NCTV voor Schilderswijk en Transvaal. De 'haatimam' vormt volgens de veiligheidsdiensten een potentieel gevaar.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Fawaz houdt gebedsdiensten in een boekhandel aan de Cillierstraat in Den Haag. Dat mag niet. ,,Hij preekt een intolerante boodschap in een gebied waar veel radicalisering is'', aldus de woordvoerder. ,,Zo draagt hij bij aan het radicaliseringsproces richting jihadisme.''

Met een nieuwe anti-terreurwet kan de NCTV sinds kort een gebiedsverbod of meldplicht opleggen aan mensen die radicaliseren en een potentieel gevaar vormen. Dat gebeurt bij Fawaz nu voor een half jaar. Als hij toch in de wijken komt, kan de politie hem aanhouden. De maatregel is voor zover bekend nog weinig toegepast.

Burgemeester Krikke: geen podium voor extremisme

Het verbod voor Fawaz is een steun in de rug van burgemeester Pauline Krikke die af wil van de clandestiene moskee. Krikke: ,,Mede op mijn verzoek heeft de minister dit gebiedsverbod opgelegd. Samen met veel Hagenaars werk ik hard om het leven in de stad voor iedereen zo vrij en veilig mogelijk te maken. Een podium voor Fawaz Jneid en zijn extremistische opvattingen staat daar haaks op. Daarom zetten we alles op alles om te voorkomen dat hij voet aan de grond krijgt in onze stad.''

Volledig scherm Burgemeester Pauline Krikke is blij met het gebiedsverbod voor 'haatimam' Fawaz. © anp De imam is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. Fawaz kan in beroep tegen het verbod. Dan bepaalt de rechter of de maatregel van kracht blijft.