Imposant sportwalhalla is klaar voor de start

Het nieuwste sportwalhalla van de stad ligt al een tijdje te glimmen in het Zuiderpark. Komt natuurlijk door de opvallende rvs-beplating, die als een zacht golvend lint rond het gebouw is aangebracht. Afhankelijk van de stand van de zon kleurt de Sportcampus telkens een beetje anders.



ROC Mondriaan is ook vertegenwoordigd. Het regionaal opleidingscentrum bezit zo'n 5 procent van het gebouw. Circa 200 derde- en vierdejaars van de School voor Lifestyle, Sport en Bewegen ronden in het Zuiderpark hun middelbare beroepsopleiding af.



Verschillende zalen

De HH-studenten zijn doordeweeks in praktisch alle ruimten van het complex te vinden. Alleen de grote turnhal en de beachhal blijven buiten hun bereik. De drie HH-gymzalen (nummer 4 in de graphic) hebben hun eigen specifieke inrichting. ,,We hebben een turnzaal en een PDB-zaal voor alle bal- en spelsporten. Daar hebben we ook de beschikking over een klimwand en een tokkelbaan. En dan is er nog de gymzaal van de toekomst'', verduidelijkt Joost Muiser, projectleider bij de hogeschool.



Die laatste zaal zit vol audiovisuele snufjes en meetapparatuur. Tegen de gymzaal van de toekomst is zelfs een observatiekamer gebouwd, waar studenten sporters 'ongezien' kunnen bestuderen. Een beetje zoals de ondervragingsruimten die we kennen van politieseries op tv. ,,Die gymzaal is belangrijk voor sportonderzoek.''



Aan de andere kant van het gebouw heeft de HH op de eerste etage, uitkijkend over de voetbalvelden van WIK en HDV, ook nog een dojo en een danszaal. De vijf HH-ruimten worden doordeweeks na 18.00 uur en in de weekeinden door de gemeente Den Haag verhuurd aan sportverenigingen en buurtorganisaties.