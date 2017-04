Impressie: Zo gaat Legoland eruit zien

Herrie in raad over besluit dat niet is genomen

13:03 Grote herrie in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg nadat een voorstel, waarover in het geheim nog moest worden besloten, al door wethouder Frank Rozenberg (GBLV) als 'aangenomen' was gecommuniceerd. De VVD en andere oppositiepartijen zijn woedend over deze misstap en eisen een spoeddebat.