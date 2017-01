In 2016 meer reddingen dan ooit voor KNRM Scheveningen

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij zette vorig jaar 194 mensen weer veilig op de wal. In enkele gevallen kwam de hulp net op tijd, rapporteert de Scheveningse KNRM. Er werd 34 keer gevaren voor surfers in nood en 34 keer voor recreatievaart, 21 keer raakten zwemmers in de problemen en 8 keer schoten de KNRM'ers de beroepsvaart te hulp. Ook waren er loos alarmen en zoekacties.



Ambulance

De toename is deels te verklaren door de groei van gewondentransporten op het strand. De Reddingsbrigade heeft nieuwe afspraken met de ambulancediensten dat zij strandgangers die onwel worden of lelijk zijn gevallen vanaf het strand naar de ambulance brengt. ,,Voorheen kwam het wel voor dat we hiervoor werden gevraagd, maar nu worden we standaard gealarmeerd als er een gewonde op het strand is'', legt woordvoerder Arie Verbaan uit.