'In 2017 weer een Live on the Beach in Scheveningen'

Niet alleen de organisatie ziet een derde editie van het evenement wel zitten. Ook de gemeente is enthousiast over Live on the Beach. ,,Het is een fantastisch festival'', vindt Rob Hageman, gemeentewoordvoerder. ,,Als mensen zoveel plezier ergens in hebben, is dat voor de gemeente heel waardevol.''



Maar, zo stelt Hageman, natuurlijk moet er wel een vergunning aangevraagd worden. ,,Als dat is gebeurd gaan we erover praten. Het heeft altijd een keerzijde, zoals het verkeer en overlast. Maar daar is een mouw aan te passen. Het staat als een paal boven water dat Live on the Beach een succes is.''