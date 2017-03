In 2020 geen enkele leerling meer thuis

,,Er zitten in Nederland helaas nog te veel kinderen thuis in plaats van op school. Dit is een ernstige bedreiging voor hun ontwikkeling'', schreef onderwijswethouder Saskia Bruines gisteren in een brief aan de gemeenteraad.



Afgelopen jaar zaten in totaal 4.200 kinderen langer dan drie maanden thuis. Een aanzienlijk deel daarvan komt uit de grote steden. In Den Haag en omliggende gemeenten zitten zeker tientallen leerplichtige jongeren langdurig, soms wel jarenlang, thuis. Ze hebben zulke complexe problemen dat ze noch in het reguliere, noch in het speciale onderwijs terechtkunnen. En soms houden ouders de kinderen tegen.



Vervoer

Met scholen en hulpinstanties is afgesproken dat zij intensiever gaan samenwerken, zodat verzuimers sneller hulp krijgen. Bovendien staat in het pact dat leerlingenvervoer geen probleem meer mag vormen als er een passende onderwijsplek wordt gevonden.



Maar liever komt de gemeente preventief in actie, vóórdat een leerling afglijdt. Daarom zal voortaan door Leerplicht en jeugdartsen extra gelet worden op leerlingen die langere tijd ziek zijn. Vaak is dat een signaal van achterliggende problemen en een opmaat voor langdurige uitval.