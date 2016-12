Deze mop, uit de trommel van Harry Touw, ging er vast goed in. Maar wie wel eens in de rails heeft gehangen met zijn fietsband, vergaat het lachen heel snel.Zoals mijn vriend Bertus B. Bertus reed op een avond, inmiddels acht jaar geleden, met zijn voorwiel in de rails. Bertus is een ras-Hagenees en hoef je niks te vertellen over de gevaren van de tramrails. We zijn er allemaal wel eens ingestonken.Een ongeluk zit in een klein hoekje - zeker als het donker is. Bertus werd uren later in de nacht gevonden door een paar kroeggangers.



Bewusteloos. Hij hield aan de aanvaring met de tramrails een ellendig virus over dat zich in zijn hoofd had genesteld. Maandenlang was hij aan bed gekluisterd. Revalidatie volgde en nog steeds is Bertus niet de oude. Hij is snel moe en leidt aan concentratieverlies. Omdat 'ie op een ondoordacht moment de tramrails in reed.



Onlangs nog zag ik op het Prins Hendrikplein een moeder met haar fiets de gleuf in glijden. Ze slaakte een kreet - ik keek en zag hoe de peuter in het kinderzitje voorop bijna werd gelanceerd. 't Is maar om te zeggen: iedere dag is het wel ergens raak in de stad.



Studenten van de TU Delft hebben een oplossing voor dit prangende probleem dat al decennialang zorgt voor een onveilige wegsituatie: een rubberen strip die in de rails ligt en voor fietsers veilig is. De tramwielen 'duwen' de strip omlaag en hebben er geen last van. Mocht deze oplossing werken dan gloort er een gouden toekomst voor de uitvinders. Er liggen honderden kilometers rails in de Nederlandse steden. Bovendien kan de strip worden gemaakt van gerecycled plastic en dat is mooi meegenomen in tijden van duurzaamheid.



Hoe fantastisch het idee ook klinkt - en ik hoop werkelijk dat het een succes wordt: het blijft natuurlijk een mispeer dat de HTM zelf nooit zoiets heeft bedacht.