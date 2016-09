In de lucht is nog wel ruimte...

Den Haag verandert flink de komende 25 jaar. De Binckhorst is in 2040 behalve bedrijventerrein ook een woonwijk. De skyline telt dan flink wat nieuwe wolkenkrabbers en in het centrum kom je niet ver meer met de auto. In een parkje op de overkapping van de Utrechtsebaan kun je een wandeling maken, met een bootje vaar je van het Centraal Station tot de zee en met een beetje geluk pak je in Rotterdam de metro, die je via De Binckhorst en CS naar Scheveningen brengt. Beelden van een Haags Utopia? Niet volgens burgemeester Jozias van Aartsen: ,,We gaan het gewoon doen'', zei hij vol bravoure bij de presentatie van de Agenda Ruimte voor de Stad.

Samen met de zes wethouders legde de burgemeester uit wat er de komende tijd allemaal moet gebeuren om de bevolkingsgroei van 80.000 inwoners tot 2040 op te kunnen vangen. En om tegelijkertijd aantrekkelijk te blijven voor bewoners, bedrijven en bezoekers.



Vooral veel woningen bouwen, is de opdracht. Maar ook: de lucht in waar het kan en onder de grond gaan waar mogelijk. De beperkte ruimte slim gebruiken en inspelen op technologische ontwikkelingen en woontrends. Den Haag moet nu eenmaal creatief zijn, als dichtstbevolkte stad van het land en met amper nog bouwgrond binnen de gemeentegrenzen.



Groei

In de toekomstvisie staat een reeks aan plannen - sommigen gerecycled, anderen nieuw - die de stad moeten helpen om de groei bij te benen (zie kader rechts). En, anders dan in de tijd van de Grote Plannen van bouwmeesters als Dudok en Berlage doet de gemeente het nu met de inwoners samen: ,,Een synthese tussen old-skool planning en 'newskool', waarbij we de stad erbij betrekken'', in de woorden van Van Aartsen.



Vooral wethouder Joris Wijsmuller (bouwen, HSP) was het afgelopen jaar druk met de stadsgesprekken over de toekomst van Den Haag. Door dat intensieve proces liet het plan langer op zich wachten. En de opzet leidde ook tot scepsis op het stadhuis: kun je stedenbouw wel overlaten aan de inwoners?



Wijsmuller gelooft daar heilig in. Zulke grote plannen moeten door veel Hagenaars gedragen worden, anders mislukken ze uiteindelijk alsnog.

De vraag is wel hoe fundamenteel en scherp de keuzes kunnen zijn bij een uitgebreid samenspraakproces, en in deze Haagse coalitie, met vijf partijen van uiterst links tot ferm rechts.