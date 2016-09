In een glazen koets voorbij de bouwput

Een omleiding in verband met wegwerkzaamheden. Net zoals de meeste inwoners van Den Haag en omstreken zijn ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima zo langzamerhand niet anders gewend als ze zich op Prinsjesdag per koets vanaf paleis Noordeinde naar de Ridderzaal op het Binnenhof spoeden.



Eerst leidde de verbouwing van het Mauritshuis ertoe dat van de vaste route over de Korte Vijverberg werd afgeweken. In plaats daarvan ging het via het Lange Voorhout naar de Lange Houtstraat, om dan via het Plein het Binnenhof op te draaien. Daarna, sinds vorig jaar om precies te zijn, was dit kennelijk andermaal de best gekozen rijrichting volgens de koninklijke routeplanner. Zij het in dit geval vanwege de bouw aan het Tournooiveld van een 320 parkeerplaatsen tellende garage die, als het een beetje meezit, in de loop van volgend jaar zal worden opgeleverd.



Een korte inspectie van de rit die voor dinsdag 20 september op de rol staat, leert dat het inderdaad nog geen goed idee is om de oude route weer te rijden. Met name op de Korte Vijverberg zie je door het stof de tramrails bijna niet meer. ,,Nou is dat niet zo erg'', bromt een bezwete stratenmaker, ,,want tramrails kunnen we tijdelijk met touw opvullen.''



Oldtimer

Zijn meeluisterende collega knikt. ,,En anders moeten ze even Carglass bellen'', klinkt het gevat. Het is een verwijzing uiteraard naar het gegeven dat Willem-Alexander en Máxima tijdelijk van een glazen koets gebruik maken, voor zolang het nog gaat duren om de gouden oldtimer te restaureren.



Los daarvan zou het voor thuisblijvers die Prinsjesdag voor de buis volgen niet fijn zijn om getrakteerd te worden op televisiebeelden van een koningspaar dat vanachter getraliede hekwerken naar het publiek zwaait.