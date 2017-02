'In Oude Pekela bruist het meer'

Met regelmaat een groot dancefeest geven in Den Haag. Doorgewinterde ondernemers Kevin Hoogerheide en Stef Vrolijk hebben er alles voor over, maar het lukt ze maar niet hun plannen van de grond te krijgen. ,,In álle grote steden van Nederland worden grote feesten gehouden, behalve in Den Haag", verzucht Vrolijk. ,,De reden: een chronisch gebrek aan ruimte én vermeend geluidsoverlast. Als een Haags feest of een Haagse dj succesvol is én dus wil groeien, moet worden uitgeweken naar Amsterdam of Rotterdam. Daar is wél ruimte voor het grote publiek."

Onmogelijk

Vrolijk is dj en organiseert dansfeesten door het hele land. De afgelopen twee jaar zette hij in de Grote Kerk in hartje Den Haag het oud-en-nieuwfeest Doop neer. Maar ondanks het succes zit een derde editie er niet in. Klachten over geluidsoverlast maken het voor hem onmogelijk om zijn nachtelijke feesten in het centrum voort te zetten.



,,En locaties van vergelijkbare grootte buiten de stad - zonder klagende omwonenden - zijn schaars. Als ze er al zijn, mogen er 's nachts geen feesten georganiseerd worden, omdat de eigenaren niet in het bezit zijn van een nachtvergunning'', aldus Vrolijk. Hij doelt onder meer op zalencentrum Opera aan de Haagse Fruitweg, van eigenaar Atilla Akyol. Op die locatie - gelegen búiten het centrum, op 'veilige' afstand van binnenstadbewoners - zou een terugkerende Haags feestje volgens Vrolijk goed passen.



Ook collega-ondernemer Kevin Hoogerheide, die in het verleden onder meer discotheek Asta in Den Haag runde, ziet nachtelijke evenementen in Opera wel zitten. ,,Hier kun je 5.000 feestgangers kwijt, dat lukt je nergens anders in Den Haag", aldus Hoogerheide.