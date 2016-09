'In The Sand sprong iedereen op banken en spoten ze champagne'

Strictly Family Business, afgekort SFB, rapt morgen om 19.15 uur op het Oranjeplein, niet ver van hun eigen buurtje. In de Schilderswijk leerden KM (19), Jandro (21), Priceless (27) en Frenna (24) elkaar kennen, vooral van feestjes. Ieder voor zich waren ze met muziek bezig. ,,Maar nooit serieus'', zegt Priceless. ,,Totdat we in 2013 een clip maakten voor Barry's verjaardag.''



In die tijd wierp Barry zich op als hun manager, nadat hij doorkreeg dat de jongens talent hadden. ,,Op zijn verjaardag in club Mondial hadden we één microfoon'', vervolgt Priceless. ,,We waren aan het feesten, een optreden zou ik het niet noemen. Van de beelden maakten we een clip, die kwam op Youtube. Binnen no time hadden we 3000 views.''