Inbraak bij Eljero Elia: Sieraden, horloges en sneakers gestolen

De oud-Feyenoorder was in juni met zijn gezin op vakantie toen er werd gebeld door de alarmcentrale met het bericht dat er was ingebroken in zijn huis. ,,We besloten niet naar huis te gaan en het af te wachten'', vertelt Sanne Elia, de vrouw van de voetballer. ,,We waren er nog niet lang en konden toch niet veel doen als we thuis zouden zijn.''