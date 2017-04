Inbrekers aan de haal met loodzware kluis koffiehuis

De inbrekers sloegen hun slag in de nacht van vrijdag op zaterdag, even na half twee, in het koffiehuis op de grens van Den Haag en Westland.



De kluis die ze meenamen moet loodzwaar zijn geweest, want volgens de koffiehuiseigenaren zaten de geldcassettes van de gokautomaten er in vol met 1 en 2 euromuntjes.



De eigenaren hopen dat iemand de twee dieven op de beelden herkent of tips heeft.