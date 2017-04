Inbrekers in nette kleren

Piek

Het bewuste politieteam krijgt in september vorig jaar in de gaten dat in Den Haag Zuidwest en Laak het aantal woninginbraken plots stijgt. Gek, want de vakantie die altijd voor een traditionele piek zorgt, is immers al voorbij. En toevallig, de meeste inbraken gebeuren overdag door het intrappen van deuren of door het 'flipperen'. Het doet hen aan een speciale inbreker denken. Als ze dan zien dat deze man net weer vrij is, dat zijn telefoon steeds in de buurt is van huizen waarbij is ingebroken, tellen ze alles bij elkaar op. ,,Dat geeft de kwaliteit van het team aan. Zij hebben veel kennis in huis en hebben daardoor al meerdere keren inbrekers op heterdaad weten te betrappen'', zegt Fikenscher. Ze vraagt de rechter-commissaris toestemming om de man te volgen en af te luisteren. ,,Zo kregen ze zicht op met wie hij contact heeft.''



Het is een atypische groep, niet alleen omdat ze bewust goed gekleed te werk gingen. ,,Ik heb een overhempje aan, zoals altijd'', horen rechercheurs een van de mannen zeggen in een afgeluisterd gesprek. En als er een een donkere jas met capuchon aan heeft, wordt er zelfs boos gereageerd. ,,Die jas gaat alles voor jou verpesten.'' Maar ze zijn voor inbrekers ietwat oud, een is zelfs de vijftig al gepasseerd. Slechts één beantwoordt aan de stereotype leeftijd van begin twintig. ,,Maar dat is dan weer een hbo-student zonder strafblad,'' zegt Fikenscher.



Onderling spreken de vier Algerijns Arabisch. Het maakt het voor de rechercheurs extra lastig. ,,Ze spreken ook nog eens versluierd.'' Maar als rechercheurs over de telefoon horen dat de student en een van de ouderen, de 41-jarige Azdine B., tegen elkaar zeggen dat ze 'morgen in Rotterdam rondjes gaan lopen' weten de agenten genoeg.



Dit is de kans. Zij springen in de auto, gaan op zoek en vinden het tweetal. Als ze uit een portiek komen met een oranje tas die ze eerst niet bij zich hadden, weten de rechercheurs dat ze beet hebben.



Het duo wordt opgepakt, er wordt huiszoeking gedaan onder andere in Rijswijk. Daar wordt meer gestolen waar gevonden, van een inbraak uit Delft bijvoorbeeld, en twee andere verdachten worden opgepakt die daar in huis zijn. Een van hen wordt een inbraak ten laste gelegd, de ander wordt aangeklaagd voor heling.