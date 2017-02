Inbrekers wilden door muur breken bij Asta Casino

De poging tot inbraak dateert al van september maar de politie maakt het voorval vandaag bekend in de hoop dat de drie mannen op de bewakingsbeelden worden herkend.



Op die camerabeelden is te zien dat in de nacht van 24 september drie mannen even na 3 uur 's nachts op een dak van het casino aankomen, hun gezichten bedekt. Twee van hen zijn daarna tot bijna 6 uur 's ochtends bezig bij de muur van het casino.



Verkenning

Bij het onderzoek naar de drie mannen zijn ook eerdere bewakingsbeelden bekeken en op 22 september blijkt het dak van het casino ook al bezocht te zijn. Toen door twee mannen die hun gezicht niet hadden bedekt. Ze maakten wat foto's en vertrokken. De politie vermoedt dat de mannen op verkenning waren.



Uiteindelijk is er niet in het casino ingebroken, vermoedelijk omdat de mannen ontdekten dat hun achtergelaten tas was gevonden, stelt de politie.



De recherche is bezig met het onderzoek naar de identiteit van deze mannen en hoopt dat iemand de mannen herkent. Tips zijn welkom bij de politie.