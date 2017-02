Indisch Herinneringscentrum keert terug naar Den Haag

Indisch Monument

Ruimtegebrek op de huidige locatie bij landgoed Bronbeek is ook reden voor de verhuizing. Waar het centrum komt, is nog onderwerp van overleg met de gemeente Den Haag. ,,Het zou prachtig zijn als het in de buurt zou zijn van het Indisch Monument aan de Waterpartij'', zegt Van Genugten. ,,Belangrijk aan de plek is dat publiek er makkelijk kan komen met het openbaar vervoer of omdat er goede parkeerruimte is. Den Haag heeft ook twee locaties waar musea zijn geconcentreerd.''



Ook Den Haag is volgens haar blij met de komst het Herinneringscentrum, dat de herinnering levend houdt aan de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de daaropvolgende dekolonisatie.

Er is behoorlijk wat ruimte nodig om de tentoonstellingsruimte, de ontmoetingsruimte en het kantoor van het Herinneringscentrum onder te brengen. ,,We hebben er zelf al een beeld bij en we denken aan een museumachtige ruimte.'' De financiering van het nieuwe onderkomen gebeurt vanuit de stichting Herinneringscentrum zelf, dat subsidie krijgt via het ministerie van VWS.



Van Genugten is er van overtuigd dat het aantal vrijwilligers, nodig om het centrum te laten draaien, in Den Haag voldoende zal zijn. ,,Den Haag heeft al een grote groep actieve vrijwilligers.''