Indisch koken in de geest van oma Miet

Het huis van Marc Tierolf in de Okkernootstraat in Den Haag ademt Indië. Aan de wanden hangen schilderijen, portretten van (groot)ouders en kunstwerken, de kasten staan vol met boeken uit of over Indië en servies uit de vorige eeuw pronkt in de vitrines. De geur die zich door de woning verspreidt, is die van de Indische lekkernijen kwee lapis, boegis en spekkoek, die Tierolf zojuist heeft bereid.



Om ze te laten proeven, zet hij een schaaltje op de kist die als salontafel dient. Ook die kist komt, je raadt het al, uit Indië. ,,Het enige dat mijn overgrootoma - oma Miet - in 1958 heeft meegenomen toen ze met mijn opa, oma en moeder naar Nederland kwam, is wat hier in paste", vertelt Tierolf. ,,Het waren met name potten, pannen en vijzels. Want koken: dát was belangrijk voor haar."