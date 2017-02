Indrukwekkende sneeuw-Obi laat twitteraar even slikken

Johnny was van de week op weg naar de tandarts in Bezuidenhout in Den Haag. Hij was iets te vroeg, dus besloot hij een blokje om te lopen. Tijdens die wandeling zag hij een sneeuwcreatie, zo indrukwekkend, dat hij er een foto van maakte en op Twitter plaatste.



Verschillende gedachten gingen door zijn hoofd. ,,Toen ik het voor het eerst zag, vond ik het geweldig. Het verdiende om aan iedereen getoond te worden. Maar ik voelde ook een vlaag van jaloezie toen ik het vergeleek met mijn eigen sneeuwpop.''



Klassiek

Zelf had Johnny een klassieke pop gebouwd: twee grote bollen sneeuw op elkaar. ,,Alle vaders willen de beste zijn in deze belangrijke vaardigheden.'' Want ondanks dat zijn 5-jarige zoon hartstikke blij was met de inspanningen, deed deze creatie die verbleken. ,,Ik kon het niet helpen dat ik het gevoel had tekort te schieten in creativiteit.''



Op het beeld is iets of iemand te zien in een cape met capuchon op. Eronder staat 'Obi' geschreven. In eerste instantie dacht Johnny dat dat de naam van de maker was. Op de vraag of het toevallig een namaak is van Obi-Wan Kenobi van Star Wars, reageert hij verbaasd. ,,Daar had ik nog niet aan gedacht! Maar nu je het zegt...''