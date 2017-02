'Ineens gebruiken ze moeilijke woorden als constructie'

Ongemerkt

Ze merkt sinds de invoering van de extra lesuren echt verschil bij de kinderen. ,,Tijdens de technieklessen bouwen ze bruggen en ineens hoor ik vierdegroepers moeilijke woorden als 'constructie' gebruiken. Wie had dat een jaar geleden gedacht?''



Volgens leerkracht en cultuurcoördinator Sanne Ehlert vergroten de kinderen ongemerkt hun woordenschat en rekencapaciteiten tijdens de extra lessen. ,,Bij het maken van tandpasta of haargel tijdens de techniekles moeten ze bijvoorbeeld ingrediënten lezen en afwegen hoeveel er van alles nodig is. Dat is leuker dan een reken- of taalles én het beklijft beter.''



Ze hoopt dan ook dat de lessen zich uiteindelijk vertalen in betere schoolresultaten. ,,Dat was niet ons primaire doel, want we scoren op de Cito al boven het gemiddelde van soortgelijke scholen, maar uiteraard wil je dat kinderen cognitief zo goed mogelijk van school gaan.''



De leerlingen zelf zijn tot nu toe het meest te spreken over de iPad die ze van de school in bruikleen hebben gekregen. Ze gebruiken deze om opdrachten te maken in de klas en in de ict-les, maar mogen het dure appararaat ook elke dag naar huis meenemen. ,,Dat is wel het allergrootste cadeau dat je deze kinderen kunt geven'', zegt Van Maastricht. ,,Ze waren zó opgewonden die ochtend dat de iPads werden uitgedeeld. Net alsof Sinterklaas naar school zou komen.''