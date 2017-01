'Ineens kunnen vreselijke dingen gebeuren'

Energiek

Daar zag saxofonist Robbert Koekoek hen. ,,Ik stond in de zaal. Bij de singer-songwriters zie je vaak introverte nummers, maar hun optreden was heel energiek. Ik dacht: ik wil meedoen en heb ze aangesproken.''

Burger en Westeneng stonden er als theatrale semi-akoestische act tussen 'allemaal stevige bands'.



En het was pas de derde keer dat ze samen optraden. Na de show bleef de zaal - die was gevuld met fans van de andere deelnemers - muisstil. Burger: ,,500 mensen en niemand klapt. Wij dachten: we horen hier niet.'' Maar ze hebben het mis: het tweetal wint.



Cool

Met zijn drieën gaan ze verder en 'kruipen steeds meer richting theater', aldus Koekoek. En dan zit ineens de bekende theaterimpresario Jacques Senf in de zaal. ,,Hij zei: ik heb nog één plek. Willen jullie? En wij maar proberen heel cool te blijven.''



Vanaf dat moment besluit het trio hun andere banen op te zeggen en zich volledig op het theater te richten. Koekoek: ,,Dit is wat we willen.'' Burger: ,,En zo'n kans krijg je maar een keer. Dit voelde als de enige logische vervolgstap.'' Koekoek: ,,Je wilt het beste programma dat er in zit, eruit peuren.''



Luchtig

Met 'Zo doen we dat hier' krijgt het publiek luchtig entertainment. Maar ook een flinke oplawaai. Hoe dat precies in zijn werk gaat, daar is het drietal cryptisch over, want 'anders is het effect weg'. Wat hen fascineerde is 'hoe als het gezellig is er ineens vreselijke dingen kunnen gebeuren'.



Burger: ,,Dat is een maatschappelijk fenomeen. Dát moment, dat laten we in de voorstelling gebeuren. Daarom maken we het eerst écht gezellig. Anders werkt het niet. Het publiek ziet een vrolijke, prettige voorstelling en dan ineens is er toch een klein mokerslagje. Daarmee houden we de toeschouwers een spiegel voor. Ook jij doet hier aan mee.''



Het gebeurt hen zelf, in de bus, als ze onderweg zijn naar het theater. Burger: ,,Dan maken we de meest vreselijke grappen. Vrouwonvriendelijk ook. Gewoon, omdat het een gezellig clubje is. Je voelt je veilig.''



Onfris

Hij vervolgt: ,,Wij denken: die mensen met die onfrisse ideeën, dat zijn wij niet. En dan moet je zien wat er in de voorstelling gebeurt. Dat is heel ontnuchterend. Ontluisterend. Iedereen trapt in dezelfde val. We hebben het getest. Het gebeurt gewoon. Altijd. Het is iets universeels. Een soort groepsproces, dat je overal ziet.''



Koekoek: ,,In het theater komt de kritische, linkse mens. Die denkt: wij doen dat niet. Mis! Cabaret gaat ook over de maatschappij, vinden wij. Niet alleen over jezelf. Daar ontkom je in onze tijd niet aan. Maar het blijft een lichte voorstelling hoor. Mensen gaan een vrolijke avond tegemoet.''



Piepschuim speelt de voorstelling 'Zo doen we dat hier' morgenavond in Diligentia in Den Haag en op 10 februari in Het Veur Theater Leidschendam.