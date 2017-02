Innige hereniging hond en eigenaar na reddingsactie

Het hondje lag al enige tijd in het water toen de vrouw het uit het water haalde en was ernstig onderkoeld geraakt. De vrouw droeg de hond over aan de politie, die de hond met spoed naar een dierenarts bracht.



Om 20.20 uur liet politie Zuiderpark weten dat de hond het goed maakte. ,,Hij is in leven en onder behandeling van de arts.'' Vanaf daar begon de zoektocht naar de eigenaar. Die meldde zich al snel nadat hij foto's van zijn hond zag verschijnen op de facebookpagina van politie Zuiderpark. Hij was al uren op zoek geweest naar zijn hondje, die het die dag op een lopen zette toen de voordeur openstond.



De hereniging is door de politie ook vastgelegd. Daarop staat de dolgelukkige eigenaar met een grote lach met zijn Jack Russel in zijn armen.