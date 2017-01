'Innovaties en vernieuwingen stimuleren'

Wat is een practoraat precies?

,,Dit is een nieuwe ontwikkeling binnen het mbo. Hiermee worden vernieuwingen en innovaties gestimuleerd. Samen met studenten wordt gekeken naar verbetering in de praktijk door middel van onderzoek. Het onderwijs wordt steeds meer met onderzoek vermengd en dat is nu dus ook het geval op het mbo."



Wat voor onderzoek gaat het ROC Mondriaan doen?

,,Ik ga samen met de studenten van Zorg en Welzijn kijken naar acceptatie en adoptie van e-zorg, oftewel, digitale zorg. Voor zorg- en welzijnsinstanties is het moeilijk om in te spelen op nieuwe digitale ontwikkelingen. Doordat studenten, docenten en deze instanties binnen een practoraat samenwerken, kunnen we dit soort innovaties beter aan de man brengen."



Wat maakt dit anders dan een gewone stage?

,,Niet alleen studenten leren iets van het onderzoeken, maar ook de docenten en instanties steken er iets van op. Met een gewone stage loopt de student mee met hetgeen dat al bekend is bij de werkgever. Dan gaan ze bijvoorbeeld verzorgingswerk doen en zorgen ze dus niet voor vernieuwing."



Wat wilt u bereiken met dit practoraat?

,,Het doel van zo'n praktijkgericht onderzoek is niet alleen om de studenten wat bij te brengen, maar vooral om iets te veranderen in de praktijk. Door samen te werken met studenten, docenten en instanties aan vernieuwingen, werken we dus samen aan de toekomst."