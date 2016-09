Inspectie tevreden over verbetering bij voorscholen

Rechtbank gewraakt in zaak mishandeling Laan van NOI

14 september Advocate mevrouw E. Al heeft vandaag namens haar cliënt, Hagenaar Nasser R. (20), de Haagse rechtbank gewraakt in de zaak over de ernstige mishandeling in november op station Laan van NOI. Een vrouw kreeg stenen naar haar hoofd gegooid en een 25-jarige Rotterdammer werd zo hard geschopt en geslagen dat hij blijvend zichtverlies heeft.