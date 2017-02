'Integratie op Haagse scholen stokt'

Allochtone en autochtone leerlingen gaan elkaar uit de weg en niet-westerse scholieren hebben soms grote moeite zich aan te passen aan de normen die gelden in Nederlandse klaslokalen.



Dat blijkt uit een enquête van deze krant en DUO Onderwijsonderzoek onder duizenden leraren en schoolleiders uit het basis en voortgezet onderwijs in heel Nederland. Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre zij segregatie op hun school ervaren en in hoeverre de integratie van allochtone leerlingen gelukt is.



Meer dan dan helft van de geïnterviewden uit Den Haag (57 procent) merkt op de eigen school een toenemende tweedeling tussen allochtone en autochtone leerlingen. Dat geldt vooral voor het openbaar onderwijs. Ook noemt ditzelfde percentage de integratie van niet-westerse leerlingen 'mislukt'. Dat uit zich bijvoorbeeld in het feit dat leerlingen van bepaalde afkomsten kliekjes met elkaar vormen en nauwelijks met 'de anderen' omgaan.



Discriminatie

Ook merken zij dat allochtone leerlingen zich gediscrimineerd voelen op school en dat hun ouders geen vertrouwen hebben in de 'witte' leerkracht. ,,De leerlingen voelen zich geen Nederlander, hoe vaak je ook zegt 'je leeft in Nederland, je gaat naar school in Nederland, je bent geboren in Nederland, dus je bent voor een groot deel Nederlander'. Ze blijven zich beroepen op de nationaliteit van de ouders en soms zelfs van grootouders'', zegt één van de respondenten.