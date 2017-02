Intercity Den Haag-Breda over hsl begint beroerd

Van de rijdende treinen had 35,5 procent een vertraging van drie minuten of meer.



De verbinding begon op 23 ­januari onder een slecht gesternte. De trein viel in de ochtend uit omdat de brandweer het treinverkeer bij Lage Zwaluwe had stilgelegd. Daarnaast, zo constateert de website, wordt juist deze trein vaak volledig uit de dienstregeling gehaald als er ergens op het traject een verstoring is.



Verbetering

Er is weliswaar ruimte voor verbetering, maar daar moet niet al te optimistisch over worden gedaan, aldus treinreiziger.nl. Uit onderzoek in opdracht van staatssecretaris Dijksma (infrastructuur) blijkt dat de hsl nooit zo betrouwbaar wordt als het 'gewone' spoor. Doordat er te veel treinen op verschillende snelheden over het spoor rijden, blijft de uitval schommelen tussen 5 en 7 procent. Bij reguliere treinen ligt dit op amper 2 procent. In Nederland is het hsl-spoor tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda.



Eigenlijk is het de bedoeling dat de nieuwe, snellere intercity uiteindelijk tussen de hofstad en Eind­hoven gaat pendelen. Dat gebeurt, zoals de planning nu is, vanaf april. Tot die tijd moet worden over­gestapt in Breda.