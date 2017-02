'Inwoners, denk mee over plan voor financieel herstel'

De tijd dringt voor het dorp met ruim 25.000 inwoners die tegen de bodem van de kas aankijkt. Uiterlijk 31 maart moet het Deltaplan voor de gemeentekas klaar zijn. Voorschoten staat onder preventief toezicht van de provincie.



Omdat de financiën van de gemeente iedereen aangaan en het gemeentebestuur voor een belangrijke opgave staat, willen de bestuurders graag dat inwoners, instellingen, verenigingen en ondernemers aangeven waar het met de uitgaven minder kan.



Bezuinigingen

,,Iedereen wordt geconfronteerd met de gevolgen van de aanstaande bezuinigingen'', schrijft waarnemend burgemeester Bouvy. ,,De ernst daarvan moeten we met elkaar onder ogen zien. De focus moet daarom gericht zijn op een maximale inspanning om deze opgave met elkaar op te lossen. Want samen staan we sterk. Juist ook in moeilijke tijden moeten er afgewogen keuzes gemaakt worden. Dat kunnen we niet zonder elkaar.''



Hoofdvragen zijn hoe de gemeente meer geld kan verdienen, waar het minder kan en moet en waardoor het goedkoper kan worden voor de gemeente. Om een indruk te krijgen van het huishoudboekje wordt dat op 14 februari voor de meedenkers geopend tijdens een bijeenkomst.