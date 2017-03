Inwoners en vluchtelingen omarmen elkaar

De bijeenkomst was een initiatief van het Platform Welkom in LV en mensenrechtenorganisatie Justice and Peace. Inwoners en vluchtelingen konden kennismaken met elkaar en met lokale organisaties. Bijna 500 mensen waren hiervoor naar de kerk gekomen.



Fotografe Daniella van Bergen was een van de sprekers. Zij sprak over haar ervaringen tijdens het portretteren van inwoners en vluchtelingen voor een fotocampagne. ,,Deze krachtige en oprechte burgers, want dat zijn ze in mijn ogen allemaal, hebben mij geïnspireerd. Samen toonden ze mij hun verbintenis, hun overeenkomsten en hun verschillen. Ze lieten zien dat we het samen doen."



Wennen

Drie voormalige vluchtelingen vertelden vervolgens openhartig over hun ervaringen van de eerste jaren in Nederland. ,,Ik moest erg wennen aan de directheid van Nederlanders. Bij ons zeggen en regelen we dingen meer via via", bekende de Congolese Ewing. Tadese uit Syrië liet de toehoorders weten hoe moeilijk, maar tevens belangrijk het leren van de Nederlandse taal voor hem was.



De Syrische oedspeler Amer Shanati sloot de dag af met een muzikaal optreden.