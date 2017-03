Inwoners Nootdorp organiseren zélf een festival

In elke huiskamer is een halfuur durende voorstelling te zien. Zo zijn Franse chansons van Tess et les Moutons in één van de ruimtes te horen. In de tweede huiskamer staat Schotland centraal dankzij verhalenvertelster Linda Vaandering die optreedt met een harpiste en een beeldkunstenares. In de derde huiskamer is een korte, Nederlandstalige film te zien. De avond wordt afgesloten op een centrale locatie met muziek van de Braziliaanse band Bossame.



Stukafest

Het initiatief voor het festival werd genomen door twee bevriende echtparen uit Nootdorp, die graag naar culturele evenementen gaan en dit missen in hun eigen dorp. ,,We hebben het concept een beetje afgekeken van het studentenkamerfestival Stukafest in Delft, waar je van studentenkamer naar studentenkamer trekt", zegt Joyce de Haan, één van de initiatiefnemers. Het Nootdorpse huiskamerfestival biedt plaats aan ongeveer 75 deelnemers - 25 per huiskamer - en er zijn inmiddels ruim veertig kaarten verkocht.



De Haan hoopt dat het een succes wordt zodat het festival volgend jaar kan worden herhaald. ,,En misschien dat er dan meer huiskamers meedoen. De eerste reacties in het dorp zijn positief."



De kaarten kosten 15 euro en zijn te bestellen via nuofnootfestival@gmail.com.