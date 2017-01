Inwonertal stijgt dankzij baby's en immigranten

In één jaar tijd is de Hofstad 4.000 inwoners rijker. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend maakt.



De oorzaak is tweeledig: ten eerste zijn er het afgelopen jaar veel kinderen geboren en ten tweede kwamen er veel nieuwe immigranten bij.



Den Haag laat hetzelfde beeld zien als de andere drie grote steden in Nederland. Ook die groeiden veel harder dan de rest van Nederland. Aan kop gaat hoofdstad Amsterdam. Daar kwamen 18 mensen bij op elke duizend inwoners. Daarna volgt Rotterdam, met 13 nieuwelingen op elke duizend, in Utrecht waren het er 12 op elke duizend en in Den Haag 9 per duizend inwoners. Landelijk kwamen er in 2016 (tot 1 december) per saldo 6 mensen per duizend inwoners bij.



Het aantal Hagenaars nam toe door zowel natuurlijke groei als door buitenlandse migratie. Er werden dus meer baby's geboren dan dat er mensen overleden en er vestigden zich meer immigranten in de stad dan dat er inwoners emigreerden.



Rustiger

Een tegentrend is dat Den Haag de laatste jaren veel gezinnen kwijtraakte. Die ruilen de grote stad in voor een rustiger randgemeente. Het waren er veel, zo'n 1.800 mensen, maar niet zoveel dat de ontwikkeling opweegt tegen het volume van de extra aanwas.



Het aantal Hagenaars is al jaren flink aan het uitdijen en de verwachting is dat die trend de komende jaren doorzet.



In augustus meldde deze krant nog dat vooral het aantal huishoudens met een smalle beurs toeneemt. Dat bleek toen uit het nieuwste woononderzoek van de gemeente Den Haag. Om de groei van de stad bij te benen gaat het stadsbestuur flink veel (betaalbare) woningen bijbouwen