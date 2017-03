Irritatie over fietsparkeren

Reizigers weer iets tevredener over HTM

8:29 Het Haagse ov-bedrijf HTM heeft in de OV-klantenbarometer een nette voldoende gehaald. De klanttevredenheid van reizigers die de tram of Randstadrail pakten is vorig jaar gestegen. De tram krijgt een 7,5 (was 7,4) en Randstadrail plust ook licht naar 7,6.