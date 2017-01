Islamitische school geeft strijd niet op

Tegen ieders verwachting in kreeg stichting De Ozonlaag afgelopen voorjaar toestemming van staatssecretaris Dekker om de eerste islamitische middelbare school in Den Haag te beginnen. Eerder werden alle aanvragen voor zo'n school afgewezen, wegens een te laag aantal potentiële leerlingen.



Massale protesten

De Ozonlaag diende daarom een aanvraag in voor een middelbare school op islamitische én hindoeïstische grondslag. Dekker keurde de aanvraag aanvankelijk goed, maar trok zijn toestemming recent weer in. Aanleiding waren massale protesten van Haagse onderwijsinstellingen, de gemeente, hindoeïstische én islamitische organisaties. Zij geloven niet dat er draagvlak is voor zo'n gecombineerde school.



Het vermoeden bestaat dat De Ozonlaag de hindoestanen enkel gebruikt om voldoende leerlingpotentieel te bereiken om een school te mogen stichten.



Dekker geeft de bezwaarmakers gelijk. 'Niet redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de gevraagde scholengemeenschap voor mavo en vwo, uitgaande van de richtingen islamitisch en hindoeïstisch, zal worden bezocht door voldoende leerlingen', schreef hij in een brief aan betrokkenen.



Dat De Ozonlaag inmiddels twaalf verzoeken indiende voor een school met islamitisch onderwijs in combinatie met een andere geloofsstroming (katholiek, protestants-christelijk, gereformeerd en hindoeïstisch) vindt Dekker ook niet in het voordeel van de stichting spreken.



De Ozonlaag is het niet met de afwijzing van Dekker eens en vecht het besluit daarom donderdag aan bij de Raad van State aan de Kneuterdijk.