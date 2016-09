Islamschool telt creatief met hindoes

,,De islam en het hindoeïsme gaan niet samen op één school'', zegt Ramnath. ,,Ze denken anders over de positie van de vrouw, over homoseksuelen, over kleding en over voeding. Dat leidt tot spanningen.''



De Hindoe Raad Nederland heeft net als de gemeente Den Haag en andere scholen bezwaren tegen de middelbare school die initiatiefnemer De Ozonlaag wil oprichten. Dat het ministerie van Onderwijs groen licht heeft gegeven voor een middelbare school op islamitische én hindoestaanse grondslag is volgens de hindoestaanse gemeenschap een belachelijke beslissing.



De tegenstanders brachten hun bezwaren deze week naar voren tijdens een hoorzitting bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Die doet over zes weken uitspraak.



Louter

Ramnath van de Hindoe Raad kan zich niet aan de indruk ontrekken dat de hindoestaanse kinderen louter zijn gebruikt om aan voldoende potentiële leerlingen te komen. Zonder hen voldoet de school niet aan het minimale aantal leerlingen. ,,Uit ons eigen onderzoek blijkt echter dat hindoestaanse ouders geen behoefte hebben aan zo'n combischool. Er is dus geen draagvlak, het belangrijkste criterium.''



De gemeente twijfelt aan de onderwijskwaliteit. Ze is bang voor een debacle als het Islamitische College in Amsterdam, dat op last van de Inspectie dicht moest.



Andere middelbare scholen betichten de concurrent van onvoldoende professionaliteit. Uit de moslimwereld klinkt kritiek op de strenge islamitische opvattingen van De Ozonlaag. Maar volgens advocaat Jan-Willem van Kleef van de nieuwe school zijn alle bezwaren gebaseerd op angst en vooroordelen. ,,Het wordt geen streng islamitische school. Elke moslim is welkom. En ook elke Hindoestaan.''