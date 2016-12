'Ja, het cultuurcomplex is mooier geworden. Maar ten koste van wat?'

Een jaar vertraging is best veel. En dat fikse meningsverschil met de bouwers van het cultuurcomplex over de kosten belooft niet veel goeds. De Haagse oppositiepartijen houden hun hart vast als het gaat om het 'megalomane cultuurpaleis', dat zij toch al niet wilden. En dus hakken de partijen hard in op hun voormalige strijdmakker tegen het Spuiforum, wethouder Wijsmuller, die na de verkiezingen in 2014 via een flink aangepast plan wel akkoord ging met een cultuurgebouw van 177 miljoen euro in het hart van de stad. ,,We hebben al meerdere spoeddebatten aangevraagd over het onderwijs- en cultuurcomplex", moppert bijvoorbeeld PVV-raadslid Daniëlle de Winter. ,,Ook vorige week kwam wethouder Joris Wijsmuller maar niet met informatie en deed hij alsof zijn neus bloedde. Hij heeft van dit dossier een puinhoop gemaakt. Wat ons betreft haalt hij de kerst niet.''

Fel

Groep de Mos is minstens zo fel. Raadslid Arjen Dubbelaar wil een extra raadsvergadering. Liefst op 5 januari al. ,,Wijsmuller is onbetrouwbaar'', stelt hij. ,,En zijn brief aan de gemeenteraad laat veel te veel onduidelijk.''



Zelf zit de wethouder er een stuk nuchterder in. Een jaar vertraging is inderdaad vervelend, maar gaat de gemeente geen extra geld kosten, benadrukt Wijsmuller. En over dat flinke, financiële mengingsverschil met de bouwers lijkt hij zich ook niet druk te maken. ,,We hebben een duidelijk contract.''



Voor nu is er vooral een mooie 'mijlpaal', meent hij. Het ontwerp van het cultuurcomplex is goedgekeurd en na eerdere kritieken van de welstandscommissie fors verbeterd. ,,Het wordt een mooi gebouw. Het is goed dat kwaliteit boven tijd is gegaan.''