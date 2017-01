Jan Hoekema waarnemend burgemeester in Drenthe

Hoekema (D66) zal de functie vervullen tot het moment dat er een nieuwe zogeheten kroonbenoemde burgemeester is, meldt RTV Drenthe. Naar verwachting zal in september 2017 een definitieve opvolger van Eric van Oosterhout gevonden zijn, die per 15 maart burgemeester van Emmen wordt.



Vertrouwensbreuk

Jan Hoekema was van1 juli 2007 tot 15 januari 2017 burgemeester van Wassenaar. Na een vertrouwensbreuk met de gemeenteraad, legde hij zijn functie neer. In een verklaring zei hij 'geen basis meer te hebben voor een vruchtbare samenwerking.'



Zijn laatste aanvaring met de gemeenteraad ging over de beveiliging van de Amerikaanse ambassade, die van Den Haag naar Wassenaar verhuist. De Amerikanen eisen extra maatregelen. De raad nam het Hoekema kwalijk dat hij te weinig deed om de kosten die dit met zich meebrengt te verhalen op het kabinet.



Hoekema had het vaker lastig in Wassenaar. Opmerkelijk was een seksrel uit 2012, waarbij een vrouwelijk raadslid een wethouder beschuldigde van ongewenste intimiteiten.