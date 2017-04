Japanse tuin Clingendael weer open vanaf 29 april

De Japanse ambassadeur Hiroshi Inomata is op dinsdag 25 april bij de officiële opening van de Japanse tuin.



De Japanse Tuin is in het begin van de 20ste eeuw aangelegd door de toenmalige eigenaresse van het landgoed Clingendael, Margueritte M. Baronesse van Brienen. Per schip heeft zij een of meer reizen gemaakt naar Japan. Zij heeft toen enkele lantaarns, een watervat, beeldjes, de bruggetjes en misschien het paviljoen naar Nederland verscheept. Sinds 1954 beheert de gemeente landgoed Clingendael.



De kwetsbare tuin op landgoed Clingendael is elk jaar slechts enkele weken te bezichtigen. Sinds enkele jaren is de tuin ook in oktober voor korte periode te bezoeken om te kunnen genieten van de herfstkleuren.