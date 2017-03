Jarige koning krijgt 50 acts op Life I Live

Het is de vraag of de jarige koning iets mee zal krijgen van het gratis toegankelijke muziekfestival dat jaarlijks rond zijn verjaardag wordt gehouden. Koningsdag zelf viert hij in Tilburg, maar mocht hij aan de vooravond moeten overwerken, dan kan hij pal tegenover zijn paleis de eerste klanken meepikken van het jazz, soul, funk- en elektronicapodium dat daar staat opgesteld. Vanaf 19.00 uur barst op verscheidene buitenpodia in de Haagse binnenstad tijdens de 'koningsnach' weer het jaarlijkse festival The Life I Live los.



Door een extra subsidie van de gemeente Den Haag beperkt het festival zich ditmaal niet tot één avond, maar is er ook op Koningsdag livemuziek te beluisteren. ,,Drie van de bestaande podia worden ook overdag gebruikt om de stad wat meer reuring te geven'', zegt Patrick Clerkx van de organisatie. ,,Het programma overdag ligt in het verlengde van het avondfestival, al houden we net iets meer rekening met een breed publiek.''



Dag

Het podium aan het Noordeinde blijft ook overdag staan en daar is een familiebreed programma te verwachten. Aan het Kerkplein treden singer-songwriters op en het dagpodium op de Plaats krijgt een internationaal karakter. De artiesten die daar optreden verwijzen naar het Embassy Festival dat begin september in Den Haag wordt gehouden en onder dezelfde organisatie valt als The Life I Live. Voor de beide dagen zijn in totaal 50 acts geboekt. ,,Toen we eenmaal aan het programmeren waren, bleek het aantal acts aardig in de pas te lopen met de leeftijd van onze koning. Het is een mooie geste: 50 optredens voor zijn 50ste verjaardag'', aldus Patrick Clerkx.



Bijna alle namen zijn rond voor het festival. Zo treden op 26 april onder anderen Kraak & Smaak, The Navigators, de Amerikaanse funkband Con Brio en het Amsterdamse indieduo CUT_ (spreek uit Cut Underscore) op. Overdag kan het publiek genieten van lokale acts als Ed Struijlaart en Sven Hammond, maar ook van The Cool Quest en Paul Sinha.