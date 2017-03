Jarige Nutsspaarbank zoekt herinneringen

Stadshistoricus Wim Willems schrijft een geschiedenis van de bank, Omroep West werkt aan een televisieserie en op de site 200jaar-nutsspaarbank-fonds1818.nl komen alle herinneringen samen. Het boek Goed Geld van Willems verschijnt in juni 2018 en de tv-serie is in aanloop naar de jubileumviering te zien.



Gezocht wordt naar foto's en memorabilia, verhalen over de introductie van computers, overvallen en 'bankstelletjes' en verhalen over het 'leven' op het hoofdkantoor en in de bijkantoren. Fonds 1818 zoekt niet alleen medewerkers en spaarders, maar ook herinneringen van mensen die op een andere manier met de bank in aanraking kwamen. Ook spaarpotten, puzzels, boekjes, stropdassen, posters en uitgegeven gedenkmunten zijn welkom.



'Gewone man'

In juni 1818 werd de Nutsspaarbank te 's-Gravenhage opgericht. De bank richtte zich vooral op de 'gewone man', waarbij ook vrouwen gestimuleerd werden om te sparen. Er kwamen ook kantoren in onder meer Delft en Zoetermeer.



Vooral het bijbrengen van spaarzin en het jeugdsparen waren belangrijk. Na een bestaan van bijna 175 jaar verdween de Nutsspaarbank uit Den Haag. Het hoofdkantoor leeft nu voort als Het Nutshuis.