Jazz Night is klaar voor nieuwe grotere locatie

Getipt

Andere namen zijn onder meer Candy Dulfer, die samen met een jazzband een show neerzet, Denise Jannah die met The Windmill Big Band optreedt, Charllotte Karlsted en Mrs Hips. ,,Daarnaast werd ik getipt door een kennis dat er een goede zanger meedeed aan het programma The Voice of Holland. Ik kijk dat normaal niet, maar was toch wel erg benieuwd. Uiteindelijk vond ik die deelnemer Jared Grant zo goed dat ik hem heb opgebeld en gevraagd had of hij ook wilde komen. Daar was hij wel voor in", aldus Ten Hoopen.



Eerder deze maand werden er al verschillende activiteiten gehouden, waaronder een workshop van Cesar Zuiderwijk, drummer bij de Golden Earring. Het evenement was compleet uitverkocht. ,,Er waren denk ik zo'n 135 mensen, het was echt een succes. Hij kan ook erg leuk vertellen over zijn leven als drummer."



Altijd in beweging

Ten Hoopen verzorgt woensdag zelf een lezing in restaurant De Sniep, waarbij hij dieper ingaat op de betekenis van de jazz. ,,Ik vertel onder andere over waar de muziekvorm vandaan komt en over de vele soorten stromingen die er zijn. Jazz is altijd in beweging."



Tijdens het jazzconcours dat zaterdag wordt gehouden, wordt bekend welk nieuw talent ook het podium tijdens Jazz Night mag betreden. Hoewel de kaarten, die 27,50 euro per stuk kosten, over de toonbank vliegen, is er volgens Ten Hoopen nog genoeg plek. ,,Ik zeg niet snel dat iets is uitverkocht."