'Je kwetsbaarheid tonen, dat is sterk'

Eenzaamheid

De beelden zijn intiem. Een vrouw, weggedoken in een hoekje van de bank, in haar eentje in het donker, een berg dekens over zich heen. Een andere jonge vrouw staart voor zich uit op de rand van het bed in een ziekenhuisachtige lege kamer. ,,Het zijn de gevolgen van de depressie: eenzaamheid, een opname of een enorm chaotisch huis.''



Maar er is niet alleen de depressie. Een vrouw zit met een grote glimlach te schrijven, een andere vrouw is zich geconcentreerd aan het schminken, klaar om de bühne op te gaan. Sollie: ,,Ik heb iedereen gevraagd waar ze blij van werden. Als je depressief bent, is dat lastig, je vindt niks meer leuk, maar iedereen had wel iets dat rust of afleiding bracht.''



Tijdens de shoots creëerde Sollie 'een veilige bubbel', waarin de geportretteerden zich op hun kwetsbaarst durfden te laten zien. ,,Dat is iets wat me ligt. Ik ben gespecialiseerd in portretten en fotografeer vaak mensen die bang zijn voor de camera. Als ik dat hoor, begint het bij mij te kriebelen. Kom maar, denk ik dan. Mensen staan vaak versteld van het resultaat, van hoe ze eruit zien.''



De deelnemers meldden zich, tot Sollies verbazing, zelf aan. ,,Ik was bang dat het een onmogelijk project zou zijn. Toen ik zelf depressief was, had ik echt niet op de foto gewild. Ik plaatste oproepjes, onder meer op Facebook, en tot mijn verrassing kreeg ik meer dan vijftig reacties. Ik ben zo trots als een pauw op deze mensen, dat ze dit durfden. Het is sterk om je kwetsbaarheid te tonen.''



De zestien depressiepatiënten deden mee, omdat ze net als Sollie het taboe op depressie willen doorbreken. ,,Ik wil meer begrip kweken, dat stigma moet eraf.'' Ook de fotografe verborg haar ziekte. De blondine krult snel haar mondhoeken omhoog. ,,Ik kon dat heel goed, dat masker opzetten. Je wordt er een kei in om jezelf te beschermen. Voor een deel uit schaamte en ook omdat je bang bent voor de reacties van anderen. Dat ze je zwak vinden.''