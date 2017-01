Jeffrey Huf legt zich neer bij celstraf

Jeffrey heeft inmiddels een prothese en een aangepast huis om met zijn beperking te kunnen leven. ,,Als ik onder de douche ga, moet de prothese af. Ik heb een douchestoel waar ik op zit tijdens het douchen. Ik weet niet hoe ik dit in de gevangenis zal doen", zegt de bekende Hagenaar. Hoewel hij niet bang zegt te zijn voor de celstraf is hij voornamelijk ontsteld over de straf. ,,Ik wilde best een taakstraf uitvoeren, maar was er op dat moment fysiek niet toe in staat. Ik zou de taakstraf ook nu kunnen afleggen."