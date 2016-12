Jeffrey Huf moet het nieuwe jaar beginnen in de cel

De straf dateert uit 2015, toen hij een paar keer onverzekerd op een scooter werd betrapt en voor de rechter moest verschijnen. De bekende Hagenaar kreeg een werkstraf. ,,Een pittige straf voor onverzekerd op je brommer rijden,'' zegt zijn advocaat Ad Westendorp. ,,Ik heb toen bezwaar ingediend en dat leek doel te treffen. Maar tijdens de rechtzitting klikte het blijkbaar niet zo tussen de rechters en Jeffrey: ons verzoek werd afgewezen. Een beetje onbegrijpelijk.''



Suikerziekte

Ondertussen kampte Jeffrey met grote problemen aan een been vanwege suikerziekte. Na eerst vier tenen werd eind vorig jaar zijn hele onderbeen geamputeerd. Niet verwonderlijk dus dat hij niet kwam opdagen bij de werkstraf die hij moet uitvoeren.



Daar denkt justitie anders over: de Hagenaar moet vanwege het niet uitvoeren van de werkstraf tien dagen zitten. 10 januari moet hij zich melden. ,,Dat lijkt me nu helemaal niet te doen'', zegt Westendorp. ,,Hij is aan het revalideren. Jeffrey heeft een aangepast woning, rijdt in een scootmobiel en heeft sinds kort een prothese. Dat is een martelgang.''



Gratieverzoek

Hij hoopt op het gratieverzoek dat in 2015 werd ingediend bij justitie en nog steeds niet is behandeld. ,,Ik heb laatst gebeld en toen hadden 'm toevallig net van de plank gehaald. Daar gloort hoop. En ik ben zelf ook bezig om wat te proberen. Dit is toch een absurde situatie.''