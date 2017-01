Jelle Blok (24) al voorzitter van Haagse Racing Club

"Toen Rob Schaafsma mij vroeg om het stokje van hem over te nemen vond ik dat wel heftig, ja'', bekent Jelle Blok, nog student Sport en Management aan de Haagse Hogeschool. ,,Racing Club ontwikkelde zich in enkele jaren van regionaal ploegje tot een sterke hoofdklasser. We hebben nu driehonderd leden en dertig trainers en er staan een paar ambitieuze projecten op de rit. Ik vroeg me af of ik zo'n klus aan zou kunnen."



Nadat zijn voorganger hem van zijn capaciteiten overtuigde, verzekerde Blok zich eerst van de bijstand van penningmeester Peter Buijs en secretaris Helen Lafontaine. "Zonder die twee kanjers zou ik er niet zijn ingestapt en nu ben ik dus voorzitter van de vereniging waarvan ik, bij de oprichting in 2009, als tweede lid werd ingeschreven.''



Jelle Blok, die met vriendin Sabine samenwoont in Zoetermeer, stopte als actief zwemmer toen hij als trainer bij het nog jonge Racing Club aan de slag ging. "Ik koos voor mijn studie en het trainerschap. We hielpen toen met z'n vieren dertig zwemmers. In die tijd had ik de ambitie om hoofdtrainer te worden, maar omdat ik de organisatorische kanten van een club in ontwikkeling interessanter vond, richtte ik mij steeds meer op die aspecten van het verenigingsleven. Dat resulteerde uiteindelijk in een voorzitterschap", weet Blok.