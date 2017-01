Jelmer vecht tegen verkeersboetes

Niet enige

Hij voelt zich gesterkt door een artikel in het AD waarin wordt gemeld dat Biesma lang niet de enige is die te hard over het kruispunt rijdt. ,,Wat heet! Meer dan 20.000 automobilisten worden er jaarlijks geflitst. Dan kun je in mijn ogen niet volhouden dat het aan de automobilist ligt. De situatie nodigt uit tot te hard rijden.''



Biesma denkt bij de rechtbank daarom een goede kans te maken. Helemaal als hij hoort over een weg in het Brabantse dorp Vierlingsbeek. ,,Ook daar werden automobilisten massaal geflitst op een weg die uitnodigt tot harder rijden. Een rechter oordeelde vervolgens dat de gemeente de verkeerssituatie moet verbeteren en verduidelijken. Ik vind dat dit ook geldt voor de Wippolderlaan.''



Met name de 'volstrekte willekeur' is Biesma een doorn in het oog. ,,Op de ene plek in Nederland mag je op een vierbaansweg buiten de bebouwde kom 80, op een andere 70, 60 of 50. En ook binnen de bebouwde kom is er geen uniformiteit. In veel gevallen nodigt de weginrichting gevoelsmatig uit tot een hogere snelheid.''



Desillusie

Vol goede moed spoedt Biesma zich in november dan ook naar de rechtbank. De zitting eindigt echter in een desillusie. ,,Men was doof voor mijn argumenten. Te snel gereden, is te snel gereden. De omstandigheden waaronder dat gebeurt, spelen blijkbaar geen enkele rol. Jammer dat er niet inhoudelijk op de situatie werd ingegaan.'' Gezien de laagte van het boetebedrag is het voor Biesma onmogelijk in beroep te gaan.