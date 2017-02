Jesse (7) verrast door ADO-idool Martin Hansen

Zesde aanhouding in zaak brandstichting RKDEO

15:54 De politie heeft afgelopen weekend een 21- jarige man uit Nootdorp aangehouden in een woning, op verdenking van betrokkenheid bij de brandstichting bij voetbalvereniging RKDEO in Nootdorp. Het is inmiddels de zesde aanhouding in deze zaak.