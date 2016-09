Jesus Christ Superstar drie keer extra in Den Haag

,,We hadden nooit gedacht dat we drie maanden voor aanvang in Nederland al extra voorstellingen moesten organiseren'', aldus Marc Muller, directeur van TEC Entertainment. ,,We zijn enorm verrast door de grote vraag naar kaarten.''



De twee toegevoegde data zijn dinsdag 3 januari en zaterdag 7 januari 2017. De rockopera Jesus Christ Superstar is vanaf 14 december 2016 te zien in Nederland. Naast Den Haag doet de cast ook Amsterdam en Groningen aan.



Neeley

In de rockopera wordt Jezus gespeeld door de Amerikaan Ted Neeley. Deze rol is niet vreemd voor de 72-jarige acteur. Hij kroop al zeker 5.000 keer in de huid van de Bijbellegende, daarna stopte hij met tellen. Niet alleen voor de rockopera. In 1973 was hij, zij het als een iets jongere Jezus, te zien in de film Jesus Christ Superstar. De musical van de Britse componist Andrew Lloyd Webber en Tim Rice is gebaseerd op die film.



Vorig jaar was Neeley ook al te zien in wit gewaad in het World Forum Theater. In december 2015 vertolkte hij voor het eerst zijn rol als Jezus in Nederland. Dat was een groot succes.



Judas

Jesus Christ Superstar vertelt het verhaal over de laatste week van het leven van Jezus, waarin hij wordt verraden, gekruisigd en uit de dood herrijst. Toeschouwers beleven dat door de ogen van Judas, de man die hem met een kus op de wang verraadt.