Jeugd moet meer kennis krijgen van programmeren

,,Iedereen denkt dat kinderen heel technisch onderlegd zijn omdat ze er dagelijks gebruik van maken, maar dat is echt een misvatting. De meeste kinderen zijn alleen techniekgebruikers'', legt Richard Garsthagen (43) uit.



Talent

Elke zaterdag helpt hij als vrijwilliger kinderen met programmeren tijdens de Coderdojo bijeenkomsten, die gratis zijn te bezoeken in de bibliotheek. ,,Coderdojo is een initiatief uit Ierland en heeft als doel de jeugd kennis te laten maken met programmeren. Bij ons krijgen kinderen de kans om hun talent verder te ontwikkelen.''



De lessen worden niet klassikaal gegeven. ,,Zodat de kinderen niet het gevoel krijgen dat ze hun zaterdag op school doorbrengen'', lacht Garsthagen. Ieder kind krijgt een eigen computer ter beschikking. De lessen zijn bedoeld voor kinderen tussen de 7 en 17 jaar. ,,We hebben voor iedere leeftijdsgroep andere opdrachten zodat iedereen voldoende wordt uitgedaagd.''



Een andere misvatting is dat programmeren echt iets voor jongens is. ,,Vroeger waren de topprogrammeurs al vrouwen. We hebben een aantal meisjes in de groep zitten en die doen het echt supergoed.''



Dwars

Scholen besteden weinig aandacht aan programmeren en techniek en dat zit Garsthagen dwars. ,,Ik ben van mening dat programmeertaal een vreemde taal moet worden. Ik vind het zo belangrijk. Ik zou er bijna de politiek voor in gaan, want dit is een politiek probleem. Scholen kunnen dit niet individueel oplossen. De meest ideale situatie is dat kinderen straks de keuze krijgen uit Latijn, Frans of programmeertaal.''



Maar waarom vindt Garsthagen het zo belangrijk dat de jonge generatie die keuze krijgt? ,,Het gaat erom dat je kinderen weet te bereiken die niet wisten dat ze programmeren leuk vinden en zo de kans krijgen om talenten te ontwikkelen. ''