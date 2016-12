Jeugd veel eerder voorlichten over werk

Van alle Haagse jongeren tot 27 jaar zitten er ongeveer 5.000 werkloos thuis. Dat komt neer op zo'n 16 procent en dat percentage ligt hoger dan het landelijk gemiddelde.



Tegelijkertijd staan er in deze regio 2.500 vacatures open. Een groot aantal jongeren blijkt te kiezen voor een beroep waar amper tot geen vraag naar is. Ze laten zich bij hun opleidingskeuze onvoldoende leiden door de vraag vanuit de (Haagse) arbeidsmarkt, zo blijkt uit onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren.



'Wel leuk'

Jongeren kiezen doorgaans op gevoel een opleiding. Iets dat hen 'wel leuk' lijkt, zonder te weten wat een beroep precies inhoudt en of er wel werk in te vinden is. Dat is ze volgens onderzoekers niet aan te rekenen, omdat hun brein nog niet rijp genoeg is om weloverwogen keuzes te maken en langetermijneffecten te overzien. Maar, zo stellen ze, goede begeleiding kan hen wel helpen bewustere keuzes te maken.



Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66) gaat schoolbesturen daarom komend jaar bewegen om leerlingen beter voor te lichten over beroepen en opleidingen. Niet alleen incidenteel in de laatste klassen van de middelbare school, zoals nu vaak gebeurt, maar structureel en al vanaf de basisschoolleeftijd. Ook wil ze dat scholen meer stages aanbieden, zodat jongeren al vroeg in hun leven kennismaken met verschillende beroepen.



Gebakken

Haagse jongeren die kiezen voor een opleiding in de techniek, zorg en transport zitten gebakken. De kans dat zij snel een baan vinden is het grootst. In de nabije toekomst zal er ook veel vraag zijn naar werknemers in de bouw en infra, horeca en bakkerij, mobiliteit en voertuigen, ict, handel en logistiek.



Toch kiezen jongeren niet massaal voor deze opleidingsrichtingen. Sterker nog, werkgevers hebben juist moeite om mensen te vinden voor functies in deze branches, zowel op mbo- als op hbo- en wo-niveau.



Techniek

Opvallend is dat de meeste werkloze jongeren in Den Haag (20 procent) wel op zoek is naar een baan in de techniek. Mogelijk hebben zij hiervoor echter niet de juiste kwalificaties. De gemeente overweegt verder onderzoek.