Jeugd weer snel aan de bak in Den Haag

De groei is niet heel groot en bovendien werd deze voorspeld. Toch is het voor Den Haag een tegenvaller dat er vorig jaar meer jongeren in de bijstand terecht kwamen. De uitkeringsgroep onder 27 jaar nam met 2,5 procent toe.



Dat komt vooral door de komst van nieuwe statushouders in de stad, erkent wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, sociale zaken). ,,Zonder die paar honderd jonge vluchtelingen extra zou de groep jeugdige bijstanders voor het eerst sinds jaren zijn afgenomen.'' Toch is de wethouder niet ontevreden. ,,Andere grote steden blijven achter bij ons,'' zegt hij. Zo groeide de bijstandsgroep onder de 27 in Amsterdam met 13 procent en in Rotterdam met 6 procent.



Gunstig

Wie verder kijkt dan de langdurig werklozen ziet betere resultaten. Het aantal jonge ww'ers daalde in Den Haag met 10 procent. ,,En dat is op termijn ook gunstig voor de bijstand,'' zegt Baldewsingh.

Maar de grootste winst werd geboekt bij het aantal jeugdige werkzoekenden in de kaartenbakken van uitkeringsinstantie UWV. Dat aantal daalde in een jaar van bijna 6.000 tot iets meer dan 3.500. Een afname van 41,2 procent.



De wethouder meent dat die daling alles te maken heeft met het Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid, in maart 2015 gelanceerd. Het aantal (kwetsbare) jongeren zonder werk was op dat moment 'de pan uitgerezen'. ,,Ik zag het al gebeuren: in Den Haag zou de situatie nijpender worden dan in Amsterdam. Onacceptabel, er moest iets gebeuren."



Investering

En dus zocht hij die jongeren op. Vooral in Zuidwest, Transvaal en de Schilderswijk, waar de werkloosheid het hoogst is. Contacten met de jeugd werden gelegd via organisaties in de buurt, als Theater Vaillant en De Mussen. Bovendien werden met de investering van 12 miljoen euro servicepunten opgericht en zogeheten leer-werkmakelaars ingeschakeld.



Het doel - jaarlijks 1.250 jongeren aan werk of opleiding helpen - is het afgelopen jaar ruimschoots gehaald. ,,2.061 jongeren kwamen in een jaar tijd weer aan de slag." Baldewsingh is tevreden, maar nog lang niet klaar. ,,De jeugdwerkloosheid is mijn topprioriteit. Ik hoop echt dat we aan het einde van deze collegeperiode minder dan 2.000 werkloze jongeren hebben, Hetzelfde aantal als voor de crisis.''