Driehonderd terrorisme-experts uit de hele wereld, voor een congres in Den Haag: u begrijpt, dan zit je hier veilig. De Haagse aanpak wordt geroemd. Volgens korpschef Paul van Musscher is dat niet zo vreemd: 'Vanaf het prille begin, nog voor iemand van ISIS had gehoord, hadden wij al een rechercheteam.' Geef toe: een 'voorlijkheid' die men van een agent niet verwacht. De oorzaak was de noodzaak: ronselaars probeerden jongeren te strikken voor de jihad. Zodoende werd er razendsnel kennis en kunde vergaard rond het onderwerp.



De aanpak die daarop volgde is inmiddels internationaal opgemerkt. Vanuit Den Haag zijn zo'n dertig mensen vertrokken naar Syrië. Zo'n twintig zijn er tegengehouden. De allerbeste remedie is uiteraard: zorgen dat ze hier blijven. Wat niet gebroken is, hoef je niet te lijmen.



Het beleid is echter niet eensluidend in Europa, ja, daar gaan we weer: ieder voor zich. Bart de Wever, burgemeester van Antwerpen, besloot al snel dat Antwerpse jongeren die actief meevechten in Syrië, 'ambtelijk geschrapt' worden. Daarmee verliezen ze een officieel adres en hun sociale rechten, zoals recht op een uitkering. Een heel andere aanpak en zeker geen verkeerde.



De grenzen in Europa liggen open en vanuit de gedachte 'Jouw terrorist is mijn terrorist' moet zo'n maatregel uit Antwerpen internationaal worden omarmd. Dat schrikt in ieder geval lekker af.



Een geheel andere benadering vinden we bij de wat softere experts: 'Waarom zijn ze eigenlijk weggegaan? Ligt daar niet de kern van het probleem?' Nou, dan is het antwoord voor ons meteen duidelijk: wij hebben álle reden om deze pleurisstad te verlaten. Hulde aan iedereen die het lukt om hier te blijven en te overleven.