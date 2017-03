Jiri Kylián benoemd tot ereburger van Den Haag

Jiri Kylián was van 1975 tot eind 2009 verbonden aan het Nederlands Dans Theater (NDT), waarvan bijna 25 jaar lang als artistiek leider. Voor het NDT creëerde hij 74 balletten. Ook maakte hij werken voor het Opéra Ballet van Parijs, de Bayerische Staatsoper in München en het Tokyo Ballet. Zijn stukken worden nog altijd over heel de wereld gedanst. Kylián vluchtte in 1968 uit zijn vaderland, het toenmalig Tsjechoslowakije. Na jarenlang in Stuttgart te hebben gedanst, kwam hij in 1975 in Den Haag en is daar altijd blijven wonen. De laatste jaren gebruikt hij het Korzo Theater als zijn artistieke thuisbasis en legt hij zich steeds vaker toe op andere kunstvormen als film en fotografie. Op de eerste avond van het jubileumfestival ging zijn korte film Scalamare in première.



Het stadsbestuur heeft besloten de hoogste onderscheiding van de gemeente Den Haag aan Kylián te geven wegens zijn 'zeer belangrijke bijdragen aan het culturele klimaat in Den Haag'. Na oud-burgemeester Jozias van Aartsen is hij de tweede Hagenaar die zich dit jaar ereburger mag noemen, een titel die verder maar zelden wordt toegekend.